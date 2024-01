Secondo il team principal della Mercedes, Toto Wolff, il licenziamento di Gunther Steiner dal team Haas è “una perdita” per il mondo della Formula 1. L’altoatesino ha guidato il piccolo team americano per tutta la sua storia decennale, ma è diventato particolarmente popolare quando la sua personalità unica ha brillato nella serie Netflix “Drive to Survive”. Il proprietario del team Gene Haas, tuttavia, ha estromesso Steiner, sostenendo che era diventato “imbarazzante” avere una squadra con una solida alleanza tecnica con la Ferrari che finisce all’ultimo posto in classifica. Secondo alcuni, un altro motivo che ha spinto Haas a prendere questa decisione è stata proprio la popolarità che Steiner ha riscosso dalla serie Netflix.

Alcuni pensano anche che la popolarità di Steiner su Netflix abbia irritato Gene Haas.

“Per la Formula 1 questa è una perdita -ha dichiarato Wolff a “La Gazzetta dello Sport”- Gunther è una personalità che è diventata molto popolare e ha portato molti benefici alla squadra e al marchio, nonostante i risultati siano stati deludenti. È una grande personalità e ci mancherà”.

Wolff, tuttavia, ammette che non gli è piaciuto il modo in cui Steiner ha gestito la fine della carriera di Mick Schumacher in F1:

“Sì, potrei lamentarmi del modo in cui ha trattato Mick, che è molto vicino a me. Ma quello che non posso dire è che Gunther non sia sincero. E questo non accade così spesso in Formula 1”.