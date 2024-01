Formula 1 | E’ finita tra la Haas e Guenther Steiner

Terremoto in casa Haas: Guenther Steiner non è più il team principal della squadra statunitense, al suo posto è stato nominato Ayao Komatsu, ex ingegnere di pista di Grosjean. Il 47enne giapponese ha iniziato la sua carriera alla BAR prima di un lungo mandato in Renault, e adesso supervisionerà tutti gli elementi competitivi dell’azienda in qualità di team principal, assumendo la responsabilità della strategia complessiva del team e delle prestazioni in pista, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale della squadra attraverso la responsabilizzazione dei dipendenti, il processo strutturale e l’efficienza. Verrà anche nominato un direttore operativo con sede in Europa per gestire tutte le questioni e i dipartimenti non legati alla concorrenza nello stabilimento di Banbury. Steiner, sin dalla fondazione della Haas a capo del team, paga molto probabilmente gli ultimi anni disastrosi, coincisi con risultati obiettivamente pessimi.

“Voglio ringraziare Guenther per tutto il suo lavoro negli ultimi dieci anni, e gli auguro ogni bene per il futuro – ha detto Gene Haas. Andando avanti come organizzazione, era chiaro che dovevamo migliorare le nostre prestazioni in pista, e per questo abbiamo nominato Ayao Komatsu, perché vogliamo porre l’ingegneria al centro della nostra gestione. Dobbiamo essere costanti nel fornire risultati che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi più ampi come organizzazione. Bisogna essere efficienti con le risorse a nostra disposizione, ma migliorare anche le capacità di progettazione e ingegneria, è questa la chiave del successo come squadra”.

