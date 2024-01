F1 | Marko: “Leclerc e Norris hanno delle debolezze”

Il consulente della Red Bull afferma di non essere preoccupato che i rivali di Max Verstappen possano presto dare del filo da torcere al tre volte iridato. Questa settimana, il boss della McLaren, Zak Brown, ha ammesso di essere entusiasta di poter contare del talento di Lando Norris in squadra ancora per diversi anni mentre Eddie Jordan, ex personalità della F1 e proprietario del famoso team, ha evidenziato in Charles Leclerc il rivale numero 1 di Verstappen.

“Vedo un solo sfidante per Max ed è Charles Leclerc -ha dichiarato ad Auto Bild- se avessi un top team ora e non avessi Max, ci sarebbe solo una coppia di piloti in grado di affrontare la lotta con Verstappen: Leclerc e Lando Norris. Semplicemente non mi fido più di Lewis Hamilton e Fernando Alonso, anche se sono campioni meritati, per essere in grado di tenere il passo con Verstappen a causa della loro età”.

Marko, tuttavia, insiste sul fatto che non è preoccupato per i giovani piloti che arrivano dietro a Verstappen.

“Leclerc e Norris sono certamente talenti eccezionali ma entrambi hanno mostrato debolezze in termini di costanza nel passato. Inoltre, Max non è ancora al limite. Migliorerà ancora. Il nostro compito è fornirgli una macchina all’altezza di quella del 2023. Allora sarà di nuovo il punto di riferimento”.