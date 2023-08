F1 | Wolff: senza Verstappen sarebbe una stagione fantastica con gare serrate

Anche Toto Wolff si accoda a Zak Brown. Recentemente, in un’intervista rilasciata a ESPN, il CEO della McLaren ha affermato che senza Max Verstappen la stagione 2023 di Formula 1 sarebbe stata più avvincente e meno noiosa. Alle parole del manager americano hanno fatto eco quelle del team principal della Mercedes.

Wolff infatti ritiene che senza l’olandese, prossimo a laurearsi campione del mondo per la terza volta in carriera, vivremmo un campionato molto più combattuto. Questo vedendo anche le difficoltà riscontrate dall’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, secondo nel Mondiale piloti a 125 punti di ritardo da Verstappen ma con “sole” 40 lunghezze di vantaggio da Fernando Alonso.

Nonostante la provocazione, Wolff ha comunque sottolineato l’ottimo lavoro svolto da Verstappen alla guida della RB19 che deve portare i principali competitor della Red Bull a rimboccarsi le maniche per raggiungere il livello di competitività della squadra anglo-austriaca.

“Bisognerebbe togliere Verstappen – ha detto Wolff, citato da RacingNews365 – La seconda Red Bull è dove ci troviamo noi. Sarebbe una stagione fantastica e gare serrate. Il cronometro non mente mai, c’è solo un ragazzo in una macchina che è al di sopra di tutto il resto. Dobbiamo solo metterci al passo. Non c’è scelta”.