F1 | Brown: senza Verstappen sarebbe un campionato equilibrato

Come sarebbe la stagione 2023 di Formula 1 senza Max Verstappen? Un campionato certamente più interessante ed equilibrato, vedendo anche le difficoltà riscontrate da Sergio Perez sull’altra RB19. Non ha dubbi Zak Brown. Il manager americano CEO della McLaren, riconoscendo però i chiari meriti al due volte campione del mondo, oramai prossimo al terzo iride, ha esternato il proprio punto di vista al giro di boa del Mondiale. Un campionato che finora ha visto l’olandese e la Red Bull autentici mattatori, un binomio che hanno lasciato solamente le briciole alla concorrenza.

“Per quanto la Red Bull stia uccidendo tutti in questo momento… è Max che sta ammazzando tutti in questo momento – ha detto Brown, intervistato da ESPN – La combinazione Max-Red Bull è semplicemente imbattibile al momento e Max e il team non stanno commettendo errori. Se avessero due Sergio Perez in macchina, con tutto il rispetto, questo campionato sarebbe aperto. Quindi c’è qualcosa di davvero speciale in tra Max e la Red Bull”.

Brown ha poi detto: “Se togliamo Max e prendiamo tutti quelli che sono arrivati ​​secondi quest’anno e diamo loro una vittoria, sarebbe un campionato piuttosto competitivo ed emozionante. Abbiamo ottenuto un secondo posto, così come Aston, Ferrari, Mercedes, Sergio. Avremmo cinque squadre con una vittoria quest’anno”.