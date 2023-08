F1 | Ferrari, Sainz: bisogna accettare che non siamo competitivi per la vittoria

L’obiettivo della Ferrari deve essere quello di massimizzare il pacchetto tecnico a disposizione della squadra nella seconda metà di stagione. È un Carlos Sainz pressoché realista quello che discute sui risultati che deve rincorrere il Cavallino alla ripresa delle attività, che avverrà nel prossimo fine settimana con il Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Zandvoort. La vittoria ad oggi è un risultato (molto) lontano dalla competitività mostrata in pista dalla SF-23, ragion per cui è inutile continuare ad inseguire un traguardo fuori portata.

Per Sainz infatti sarà importante che Maranello si concentri nell’ottenere il massimo risultato possibile, cercando di ottenere la miglior posizione nel Mondiale costruttori. Attualmente la Ferrari è quarta nella classifica marche, distante cinque e cinquantasei punti rispettivamente da Aston Martin e Mercedes.

La prima metà di stagione della Ferrari si è conclusa con un piazzamento a podio con Charles Leclerc e il ritiro per Carlos Sainz nell’appuntamento di Spa. La monoposto del Cavallino, durante questi ultimi mesi, ha mostrato numerose lacune che non hanno permesso ad entrambi i piloti di riuscire a lottare costantemente per le primissime posizioni, dove la Red Bull e soprattutto Max Verstappen hanno dominato la scena.

“L’inizio è stato frustrante quando ci siamo resi conto che la Red Bull era un grande passo avanti a noi e che sarebbe stato difficile lottare con loro – ha dichiarato Sainz a Motorsport – Penso che tutti ci aspettavamo che la macchina fosse più competitiva, che noi stessi fossimo più competitivi e il campo è diventato molto, molto ristretto. Stiamo attraversando alti e bassi nei quali alcuni weekend puoi lottare per la terza posizione e in altri finisci ottavo, nel divario prestazionale significa che manca circa un decimo. Ma il risultato finale sembra molto diverso in Ferrari quando ottiene una P3 o una P8. Dobbiamo solo accettare che questa è la lotta in cui ci troviamo”.

Sainz, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Se un fine settimana lottiamo per la quinta posizione e questo è il massimo che possiamo fare, dobbiamo essere consci di aver fatto con il potenziale che abbiamo quest’anno. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale della vettura e sulle prestazioni della squadra in questa seconda metà stagione. Dobbiamo smettere di aspettarci una vittoria o un podio, concentrandoci sulla costanza”.