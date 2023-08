F1 | McLaren, Stella: Norris sta diventando sempre più leader

La McLaren si gode la propria giovane e talentuosa coppia di piloti. Andrea Stella, promosso team principal della scuderia di Woking in questa stagione dove ha preso il posto di Andreas Seidl passato in Sauber/Alfa Romeo, ha analizzato le qualità di Lando Norris e Oscar Piastri. Non da un punto di vista puramente di pista, ma anche per il lavoro dietro le quinte che vide protagonista entrambi. Soprattutto per quel che riguarda Norris che, come ammesso dallo stesso Stella, si è preso la squadra sulle spalle diventando un autentico leader.

“Lando si sta decisamente evolvendo verso una posizione più di leadership – ha affermato Stella, citato da Formula1.com – Non una posizione di leader come pilota di punta, ma come piloti che cercano di trascinare la squadra non solo essendone la parte ricevente. E il secondo punto è che avendo un pilota veloce come Oscar sei sicuramente nelle condizioni di sfruttare meglio il potenziale della macchina, perché in alcune curve, anche nelle FP1, Oscar è subito competitivo se non poco più veloce”.

Stella poi, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Lando può dire: ‘Ok, possiamo farlo in questa curva’ e così via. E questa cosa vale anche per Oscar con Lando. Il secondo elemento, notevole quest’anno, è quanto siano simili i feedback tra i due piloti. Ma questo non vale solamente per i debriefing, ma anche dopo che entrambi hanno effettuato il primo run durante una sessione. In realtà usano la stessa terminologia, come se stessero comunicando prima di riportare il loro feedback. Questo è ovviamente molto importante per gli ingegneri, perché significa che ciò che viene dal pilota è molto coerente, è molto chiaro. Ti dà una chiara direzione per il setup e per lo sviluppo”.