F1 | Wolff, che stoccata a Verstappen!

Nel Gran Premio di Monza, Max Verstappen ha conquistato la decima vittoria consecutiva, battendo così il record fatto registrare da Sebastian Vettel nel 2013 con nove successi di fila in una stagione. Tuttavia, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, non si è detto affatto impressionato e ha lanciato una vera e propria frecciata nei confronti del pilota olandese.

“Non so se gli importa dei record. Non è qualcosa che sarebbe importante per me, queste sono le statistiche per Wikipedia, nessuno se ne ricorderà”, ha sentenziato l’austriaco nel post gara a Monza.

Dichiarazioni che senza dubbio derivano ancora dai vecchi rancori per la stagione 2021 e per il dominio incontrastato di Max Verstappen e della Red Bull in questa stagione. Alla fine però, anche se si tratta solo di statistiche, come ha sottolineato Wolff, sono i numeri a parlare. Verstappen ha un vantaggio in campionato di 145 punti sul compagno di squadra, Sergio Perez. La vittoria del terzo titolo mondiale consecutivo, ormai è alle porte.