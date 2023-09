F1 | Marko snobba la Mercedes

Red Bull vs Mercedes – Quando c’è da lanciare una frecciata, Helmut Marko è sempre in prima linea. Dopo la polemica innescata per un commento su Perez, secondo il quale non è concentrato come Verstappen perché è messicano (scatenando ovviamente l’ira dei tifosi nordamericani, ndr), questa volta il consulente della Red Bull ha messo nel suo mirino la Mercedes. In particolare, l’80enne ha voluto replicare al commento fatto da Toto Wolff in merito alla decima vittoria consecutiva di Max Verstappen: “Sono statistiche per Wikipedia”.

“Questa è la differenza tra noi e loro – ha commentato Marko intervistato da Autosport- guardiamo al nostro team per ottenere le migliori prestazioni dalla nostra squadra, e non ci preoccupiamo della Mercedes finché non saranno degli avversari pericolosi per noi. Guardiamo solo le nostre cose, facciamo del nostro meglio e non inventiamo tutti questi tipi di storie come stanno facendo loro”.