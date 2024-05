F1 | Marko: “Newey riacquisterà la sua fame da competizione e sarà a disposizione di un’altra squadra”

Lo scorso 1 maggio è stato sancito l’addio ufficiale tra la Red Bull e Adrian Newey che avverrà in maniera definitiva entro il primo trimestre del 2025. Fino ad allora, con l’appuntamento di Miami che dovrebbe rappresentare l’unico in veste ufficiale da uomo di Milton Keynes, l’ingegnere inglese si dedicherà alla progettazione della Hypercar RB17. Ma quale sarà il suo futuro? I rumors più insistenti lo vorrebbero tra un anno vestito di rosso di Ferrari, anche se al momento le bocche restano cucite in attesa della fumata bianca.

Sul futuro di Newey ne ha discusso Helmut Marko, con lo storico consulente della squadra di Milton Keynes che ha sottolineato come il papà delle Red Bull tornerà quasi certamente in Formula 1 cn una nuova squadra dopo un periodo vissuto lontano dai riflettori.

“Naturalmente è una perdita dolorosa per noi – ha ammesso Marko ai microfoni di Sky Deutschland – Penso che sia come una sensazione di esaurimento per lui. Se dice che è senza forze e ha bisogno di un periodo per rigenerarsi, allora dobbiamo accettare quella decisione. Abbiamo ancora un team tecnico molto ampio, guidato da Pierre Wache. Non vedo il pericolo di restare indietro”.

Marko, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Dopo un certo periodo di riflessione, Adrian riacquisterà la sua fame di competizione che sarà poi messa a disposizione di un’altra scuderia. Il suo punto di forza è sempre stato quello di fare molto bene quando cambiano i regolamenti e grazie a Dio ciò non accadrà fino al 2026”.