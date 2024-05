Formula 1 | Mintzlaff conferma Marko in Red Bull

Formula 1 Mintzlaff Marko – Nonostante le tante voci degli ultimi mesi, riguardanti il caos che ha affrontato la Red Bull nel corso dell’inverno in merito al caso Horner, Oliver Mintzlaf ha ribadito la fiducia della Red Bull nei confronti di Helmut Marko.

Il CEO del marchio austriaco, interpellato dalla stampa durante l’ultimo Gran Premio di Miami, ha escluso categoricamente un passaggio dell’ex braccio destro di Dietrich Mateschitz in Mercedes, precisando come a Milton Keynes si confidi fortemente nelle qualità manageriali del 81enne nativo di Graz.

Un personaggio importante e di spicco che la compagine Campione del Mondo non intende lasciare andare, soprattutto in vista di un’eventuale conferma in squadra di Max Verstappen per la stagione 2026 di Formula 1.

Mintzlaff esclude un passaggio di Marko in Mercedes

“Helmut in Mercedes? Penso sia fuori da ogni discussioni. Parliamo di una persona strettamente legata alla Red Bull e come squadra gli dobbiamo molto. Ha avuto il coraggio di portare Max Verstappen in Red Bull quando aveva appena 17 anni e oggi possiamo contare su un grande pilota grazie soprattutto a lui. Non andrà via”.