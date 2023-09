F1 | Williams, ecco la bellissima livrea Gulf per Singapore, Suzuka e Qatar [FOTOGALLERY]

Ieri mattina è stata svelata la livrea su Williams Racing x Gulf Oil International votata dai fan “Bolder Than Bold”, che il team di Grove utilizzerà ai Gran Premi di Singapore, Giappone e Qatar. Ben 180.000 voti sono stati espressi durante la competizione progettata per celebrare lo spirito di due iconici marchi del motorsport ed è pronta a regalare un momento storico in pista. Questa livrea – si legge nella nota del team – celebra l’audacia di coloro che sono determinati a lasciare il segno, continuare a progredire e superare i limiti. Incarna molto più che essere semplicemente coraggiosi, eroici o impavidi. Rappresenta un impegno costante a non arrendersi mai e ad affrontare sempre le sfide con fiducia. Gulf e Williams condividono la ferma convinzione di essere audaci dentro e fuori dalla pista.



