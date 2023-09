F1 | McLaren, Norris conferma una serie di novità sulla MCL60 a Singapore

F1 GP Singapore McLaren Norris – Intervistato dai media nel giovedì di Marina Bay, Lando Norris ha confermato una serie di novità sulla MCL60 per il prossimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando come il lavoro della squadra – questo week-end montato solo sulla vettura dell’inglese – si sia focalizzato sulla gestione del degrado gomme e sulla velocità della monoposto nelle curve più lente, tasto dolente emerso in questa prima parte di stagione. Un processo di analisi a 360° che di fatto ha completato la rivoluzione tecnica avviata dal team prima dell’estate in Austria.

“Il pacchetto di novità che monteremo domani in vettura è probabilmente la cosa che ci aiuterà di più in termini di performance dopo gli aggiornamenti varati prima dell’estate in Austria”, ha affermato il pilota inglese. “Ovviamente non l’abbiamo ancora provato e quindi non voglio sbilanciarmi, ma tutti quanti riteniamo che si tratterà di buon passo in avanti per la vettura. La squadra ha lavorato duramente per presentarlo qui, a Singapore, almeno su una vettura, mentre Oscar lo avrà tra sette giorni in Giappone. Sarà un fine settimana molto interessante”.

Norris, successivamente, ha analizzato la crescita mostrata dalla McLaren in questa parte centrale di stagione: “Non tutti gli aggiornamenti hanno dato i risultati sperati, ma con le novità introdotte in Austria è certo che abbiamo compiuto un bel passo in avanti. Questa è la prima volta che ci focalizziamo sulle curve lente, dove dal mio punto di vista siamo più deboli. Forse gli aggiornamenti non aiuteranno esattamente le parti che mi interessano di più in termini di stile di guida, ma sulla carta dovrebbero perfezionare la velocità in curva e l’usura degli pneumatici”.