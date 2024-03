F1 | Williams, Albon: “Non eravamo abbastanza veloci”

Melbourne – La bandiera a scacchi mette fine al weekend costellato di critiche per la Williams. Alex Albon, dopo aver messo la vettura a muro nelle libere di venerdì, è sceso nuovamente in pista sabato e domenica prendendo in “prestito” la vettura del compagno di squadra Logan Sargeant – la squadra non aveva un altro telaio a disposizione per riparare la vettura del thailandese. Nonostante la pioggia di polemiche, Albon conquista la dodicesima posizione in qualifica, ma la gara è un’altra storia e non c’è competizione. La Williams sembra non avere il passo per lottare, ma nonostante questo Albon si ferma ad un soffio dalla zona punti, in undicesima posizione.

Albon: “Il passo non era sufficiente per lottare”

“I pit-stop anticipati hanno cercato di nascondere la nostra mancanza di velocità oggi; abbiamo cercato di restare in lotta anticipando la sosta, ma alla fine i nostri avversari erano troppo veloci. Ogni volta che cercavo di tenere il loro passo, le gomme andavano in graining, mentre seguendo il mio ritmo perdevo più di tre decimi a giro. C’è stato molto graining e la vettura sembrava non esserci, dobbiamo capire perché. E’ frustrante non aver sfruttato i ritiri di tre top driver, questo dimostra che il nostro passo non era sufficiente. E’ stato un weekend difficile per la Williams, ma ne siamo usciti, la squadra è unita. Posso solo ringraziare tutti per il duro lavoro e per la loro dedizione, e ovviamente Logan per essere un grande uomo di squadra. Onestamente, sono felice della mia performance nonostante le circostanze, torneremo a lottare in Giappone”.