Formula 1 | Wolff allontana Newey dalla Mercedes

Formula 1 Wolff Newey – In un’intervista rilasciata agli austriaci di Oe24, Toto Wolff ha escluso l’approdo di Adrian Newey a Brackley nel breve e lungo periodo, sottolineando come la compagine anglo-tedesca, ad oggi, riponga massima fiducia nell’operato dello staff diretto da James Allison.

Il Manager austriaco, soddisfatto della crescita mostrata nell’ultimo mese e mezzo dalla W15, intende continuare sulla strada tracciata all’inizio di quest’anno, senza innesti di spessore che potrebbero sconvolgere gli equilibri che si sono creati all’interno dello staff tecnico che lavora non solo allo sviluppo di quest’anno, ma anche ai concept per la monoposto 2026.

Una soluzione di continuità che ovviamente esclude la compagine otto volte iridata dalla corsa al “guru” dell’aerodinamica ex Red Bull, al centro di un vero e proprio valzer di mercato per la stagione 2025.

Newey? No, Wolff ripone massima fiducia in Allison

“L’idea di portare Adrian Newey in Mercedes? No, siamo una squadra unita. Tra l’altro nella buona e nella cattiva forte. So di poter contare non solo su un team forte, ma anche in una figura di spicco come James Allison. Siamo apposto così”.