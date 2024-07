F1 | Newey tra Ferrari e Aston Martin: “Mi piacerebbe lavorare con Hamilton e Alonso”

Il tema principale del mercato di Formula 1 riguarda certamente il prossimo incarico di Adrian Newey. Il genio inglese lascerà la Red Bull, ma ancora non ha scelto il suo futuro. Le voci di queste settimane vedono il 65enne tra Ferrari, Aston Martin, McLaren e chi più ne ha, più ne metta. Recentemente, Frederic Vasseur ha fatto sapere come sarebbe da sciocchi non considerare un suo ingaggio, essendo di fatto un top assoluto per il panorama mondiale del motorsport, ma un giorno è più vicino alla Rossa, quello dopo in Aston, quello dopo ancora in un’altra squadra. Insomma, prima dell’autunno verosimilmente non sapremo nulla. Intervistato dall’edizione della scorsa domenica del Sunday Times, l’inglese non ha sviato del tutto l’argomento, parlando anche di Hamilton e Alonso, guarda caso i due piloti che rappresenteranno nei prossimi anni Ferrari e Aston Martin.

“Non so ancora cosa mi riserverà il futuro – ha ammesso Newey. Quest’estate però, al posto di girare il mondo per seguire i Gran Premi potrò finalmente stare un po’ con la mia famiglia. Ormai sono abituato alla costante pressione della Formula 1, e quando non si vince si cerca di capire il perché, mentre arrivando al successo, cerchi sempre di continuare così, è un lavoro che non finisce mai, ma il motorsport è una parte di me, ce l’ho nel sangue”.

Futuro Newey, indizio mercato?

“E’ stato un piacere enorme lavorare per la Red Bull, specialmente insieme a Verstappen: adesso ci sono tante voci sul mio conto, ne sono lusingato, ma preferisco non leggere troppo ciò che dice la stampa. Con chi piacerebbe lavorare? Ci sono alcuni piloti come Hamilton e Alonso con i quali non ho mai avuto alcuna collaborazione, e sarebbe bello poterlo fare, ma al momento non c’è mai stata la possibilità”.