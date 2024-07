F1 | Marko non usa giri di parole: “L’addio di Cardile è pesante per la Ferrari”

F1 Cardile Ferrari – Non è mancato ovviamente un commento di Helmut Marko al recente addio di Enrico Cardile alla Scuderia Ferrari. Intervistato dalle colonne di oe24, il consigliere della Red Bull ha ribadito il peso specifico di questo addio, precisando come la Scuderia del Cavallino abbia perso un tecnico di spicco e un punto “forte” dell’attuale struttura tecnica a Maranello.

Il tutto, ovviamente, senza la certezza di avere tra le propria fila Adrian Newey, visto che l’inglese sta valutando sempre più con decisione le sirene provenienti dal Regno Unito (Aston Martin e McLaren su tutte). Cardile, ricordiamo, occupava il ruolo di “Direttore Tecnico dell’area Telaio ed Aerodinamica” ed ha firmato le ultime vetture dopo l’addio di Mattia Binotto avvenuto tra il 2022 e il 2023.

A causa di alcune divergenze con Frederic Vasseur, nuovo Team Principal in sostituzione dell’italo-elvetico, il tecnico … ha però scelto di sposare la causa dell’Aston Martin, assumendo la carica di Chief Technical Officer dal 2025. Un ruolo di prim’ordine in una scuderia che, grazie al volere di Lawrence Stroll e alla forza economica di uno sponsor importante come Aramco, sta investendo pesantemente sulla propria struttura in vista della stagione 2026.

Marko sull’addio di Cardile alla Ferrari

“La Ferrari ha perso un uomo importante, ovvero il responsabile del telaio Enrico Cardile. Aspettiamo di vedere cosa accadrà con Adrian Newey, anche se quest’ultimo ha ricevuto diverse offerte importanti dal Regno Unito. E’ libero di scegliere dove andare e la storia è ancora tutta da scrivere”