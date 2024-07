F1 | Ferrari, Vasseur: “Non valutare l’innesto di Newey in squadra sarebbe un grave errore tecnico”

F1 Ferrari Newey – Continua a tenere banco la questione Adrian Newey all’interno del paddock della Formula 1. In una lunga intervista concessa alle colonne di Auto Motor Und Sport, Frederic Vasseur è voluto tornare sull’argomento relativo al tecnico inglese, ammettendo tra le righe come la stessa Rossa abbia avuto dei colloqui con l’ex designer della Red Bull, finito sul mercato dopo un’avventura decennale con la scuderia Campione del Mondo in carica. Allo stesso modo, però, il Manager francese si è voluto soffermare sull’eventuale peso di Newey all’interno della squadra e sull’adattabilità dello stesso al progetto Ferrari. Due punti di domanda, attualmente non risolti, che da voci incontrollate avrebbero bloccato una trattativa che fino a qualche settimana fa sembrava chiusa.

Vasseur e il tema Newey in Ferrari

“Newey? La stessa risposta varrebbe per un’ipotetica domanda su Verstappen. Vorrei vedere quale team principal direbbe di no a dei profili come Adrian o Max. Sarebbe un grave errore tecnico se non pensassi a Newey. Allo stesso modo, però, la tematica va affrontata anche in modo differente. Un profilo di quel tipo si inserirebbe bene all’interno del team? Cosa porterebbe alla squadra per il futuro? A volte uno più uno non fa due, ma due e mezzo, Newey è certamente un tema, così come è un tema per tutti”.