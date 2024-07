F1 | Albers: “L’addio di Newey ha già condizionato le prestazioni della Red Bull”

Secondo l’ex pilota di Formula 1, Christijan Albers, la Red Bull sta risentendo degli effetti causati dalla decisione di Adrian Newey di lasciare il team di Milton Keynes. Dan Fallows è andato all’Aston Martin, Rob Marshall invece è passato alla McLaren e ora il fatto che l’ingegnere britannico se ne stia andando, ha danneggiato le prestazioni della squadra dopo un inizio dominante in questa stagione.

“Ci sono due fattori che hanno giocato un ruolo in questo. Newey, che dà una certa filosofia, una certa direzione e una leadership che funziona così bene. E la partenza di Rob Marshall che ha giocato forse un ruolo ancora più importante. Si vede che le prestazioni non arrivano più. Speravano in qualcosa di più da quell’aggiornamento, questo è chiaro, e forse ci vorrà solo un po’ di tempo. La realtà è che, da quando quei due uomini se ne sono andati, il dominio non c’è più”, ha commentato l’ex pilota Minardi a De Telegraaf.

Albers ipotizza anche che la cattiva gestione della squadra abbia giocato nella situazione attuale, come il rinnovo prematuro di Sergio Perez per il 2025 e il 2026.

“Mi dispiace dirlo ma penso che Horner sia stato troppo veloce per cercare di creare pace nella squadra in quel modo. È stata un’azione kamikaze rinnovare Perez nella peggior forma in cui sia mai stato. Horner fa di tutto per accontentare Verstappen”.