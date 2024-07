Red Bull | Verstappen prepara al simulatore il weekend in Ungheria

Le ultime prestazioni della Red Bull, considerando soltanto la RB20, hanno lasciato parecchio a desiderare, specialmente con le premesse di questa stagione, quando la monoposto, stravolta da Adrian Newey, sembrava dover dominare in lungo e in largo come la sua predecessora. Così non è, e dopo il Gran Premio in Cina, quando Verstappen vinceva in scioltezza, permettendosi addirittura di fare delle sgommate prima del traguardo, la monoposto si è come plafonata: gli aggiornamenti infatti non hanno dato quello step in più sperato, e le vittorie successive ottenute sono frutto maggiormente del grande talento del tre volte campione del mondo olandese, comprendendo anche l’ottima prestazione personale di Silverstone, quando è arrivato secondo a meno di due secondi da Hamilton, vincitore a casa sua.

Per questo motivo dunque, e non è usuale, Verstappen è stato al simulatore la scorsa settimana a Milton Keynes per preparare al meglio il Gran Premio di Ungheria, che in questo weekend si svolgerà nell’ormai storica sede di Budapest. Temperature calde e voglia di rivalsa per il numero uno del mondiale 2024, con la consapevolezza di avere degli avversari finalmente tosti sulla sua strada.

“La pista di Budapest è molto interessante – ha detto Max. Il circuito è molto stretto e tortuoso, presenta un secondo settore particolarmente tecnico, ci sarà anche caldo in questo weekend. La gara di Silverstone è stata complicata per noi: pur avendo preso tutte le scelte giuste, c’è molto da lavorare e migliorare in vista della seconda metà di stagione. Sono stato in fabbrica con il team al simulatore, così da prepararmi al meglio per l’Ungheria, e poi sono andato anche a Goodwood per celebrare i anni di vita del team Red Bull in Formula 1 e tutti coloro che hanno fatto parte della sua storia. Lo scorso anno a Budapest abbiamo fatto una gara brillante, conserviamo ottimi ricordi, con la dodicesima vittoria consecutiva dello scorso anno. Speriamo di fare una bella prestazione anche stavolta, così da ottenere un buon risultato di squadra”.