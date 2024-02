F1 | Verstappen sul primo GP della stagione: “Spero di non avere sorprese in Bahrain”

Formula 1 GP Bahrain Verstappen – Obiettivo conferma per Max Verstappen nel prossimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2024 di Formula 1. Tramite le colonne del sito ufficiale della Red Bull, il Campione del Mondo in carica ha raccontato le proprie sensazioni in vista della gara di Sakhir, sottolineando come i test abbiano regalato alla squadra una RB20 veloce, competitiva e in grado fin da subito di battagliare per le opzioni di vertice della classifica. Una condizione che l’olandese spera di ritrovare anche nel week-end, quando verranno assegnati i primi punti di un campionato lungo, impegnativo e che si comporrà di 22 gare.

Verstappen spera di non avere sorprese in Bahrain

“Non vedo l’ora di affrontare il fine settimana di gara in Bahrain. Abbiamo fatto delle belle giornate di test, imparando molto dalla vettura in varie condizioni di utilizzo. Naturalmente non vogliamo fare il passo più lungo della gamba e dobbiamo ancora assicurarci di fare tutto bene per avere un primo week-end positivo. Tutti hanno fatto molti giri qui in Bahrain, quindi speriamo di non avere troppe sorprese in termini di set-up. Nel complesso sono entusiasta di iniziare la stagione e di ricominciare a correre”.