F1 | Perez non si pone limiti per il primo GP della stagione in Bahrain

F1 Perez GP Bahrain – Dopo il debutto soddisfacente dei test, Sergio Perez non vede l’ora di tornare al volante della nuova RB20, vettura con cui lui e Max Verstappen affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

Il messicano, dopo i tanti alti e bassi dello scorso campionato – provocati da un feeling non perfetto con la RB19 – intende sfruttare al massimo il potenziale della monoposto, così da battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica. Una condizione che gli garantirebbe non solo punti importanti per un’eventuale rincorsa al campionato, ma anche una migliore condizione in termini di discussioni contrattuali (l’accordo del messicano con la compagine iridata, ricordiamo, scadrà questa stagione).

Perez carico per la nuova stagione

“Finalmente è arrivato il momento di correre e non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana. La settimana di test è stata intensa e abbiamo sfruttato al massimo tutte le possibilità che abbiamo avuto tra le mani. La monoposto si è rivelata davvero buona. Mi ha soddisfatto, sia in termini di performance che di affidabilità.. È sempre interessante vedere come cambiano le cose nel primo fine settimana, quando si va in qualifica e poi in gara, con molti concetti nuovi sulla griglia di partenza. Alcune squadre sembrano davvero forti, ma è difficile decretare i livelli in gioco solo dai test. Abbiamo intrapreso una nuova direzione con la RB20 e non vedo l’ora di salire in vetture. Non guardo troppo avanti. Voglio prendere fiducia con la vettura e affrontare il tutto gara per gara. Mi aspetto una battaglia serrata tra le squadre, il che potrebbe rendere le cose divertenti”.