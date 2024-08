F1 | Verstappen: “Sono felice che Wheatley abbia avuto una nuova opportunità”

La prossima tappa della carriera di Jonathan Wheatley si chiama Audi. L’oramai ex direttore sportivo della Red Bull, dopo aver rispettato un periodo di gardening, si unirà come nuovo team principal della squadra dei Quattro anelli che dal 2026 inizierà ufficialmente il proprio percorso in Formula 1 accanto a Sauber con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

Discutendo dell’addio di Wheatley, Max Verstappen ha affermato in tutta onestà di non portare rancore nei confronti dell’ex dirigente della Red Bull sottolineando invece la sua felicità per questa opportunità affidatagli.

“È un’opportunità diversa per lui e un ruolo diverso e a volte, ovviamente, è anche una sfida un po’ nuova, giusto? – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com – Non c’è rancore. Sono felice che lui abbia questa opportunità. Certo, ci mancherà all’interno della squadra, ma come squadra dobbiamo anche guardare al futuro e andare avanti. Dobbiamo ancora vedere come ricopriremo tutti i ruoli che Jonathan ricopre attualmente”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Ma sono anche felice per lui. È una cosa che vale per entrambi. La squadra è, ovviamente, anche molto grata per quello che ha fatto”.

5/5 - (1 vote)