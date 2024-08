F1 | Brundle e le prestazioni della Red Bull: “Verstappen a Zandvoort non ha spinto al 100%”

F1 Verstappen Red Bull – Max Verstappen potrebbe aver giocato di strategia nell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo Martin Brundle, talent di Sky Sports, l’olandese non avrebbe spinto al massimo durante la gara di domenica a Zandvoort, con l’obiettivo di spronare la squadra a migliorare il pacchetto RB20, attualmente nettamente inferiore rispetto a quello della McLaren.

Un punto di vista interessante, molto discusso all’interno del paddock, che potrebbe spiegare almeno in parte i 22 secondi di distacco accusati dall’olandese rispetto a Lando Norris davanti al pubblico di casa. Il tre volte campione del mondo, ricordiamo, non vince una corsa da ben due mesi e inizia a mostrare segni di insofferenza per le scarse performance della vettura.

Brundle e le prestazioni della Red Bull

“Devono capire dove si trova il deficit. Credo che abbiano imparato molto dall’ultimo weekend, ma è evidente che il ritmo che hanno mostrato a Zandvoort non è stato straordinario. Devono quindi capire come migliorare le prestazioni della vettura. Presumo che si tratti di aspetti come il setup, le strategie e la gestione stessa della corsa. Sospetto che Max non abbia spinto al massimo. Sapeva di non poter battere Lando e rallentando un po’ potrebbe aver voluto sollecitare la fabbrica a reagire”.

