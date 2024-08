F1 | Ferrari, Leclerc: “A Monza sostegno incredibile, la vittoria del 2019 mi ha cambiato molto”

La gara di Monza, dove il Circus farà tappa in questo weekend, è un appuntamento particolare per Charles Leclerc. Sia perché ha la possibilità di correrci da pilota Ferrari, ma anche per il ricordo dell’incredibile vittoria ottenuta con la Rossa nel 2019. Da allora è passato diverso tempo, ma nel monegasco è sempre viva quell’emozione che ha cambiato il Leclerc uomo e pilota.

Charles arriva alla gara di Monza, dove in Ferrari sono previsti aggiornamenti sulla SF-24 per cercare di ridurre il gap dalla vetta, con l’ottimo e al tempo stesso insperato podio ottenuto a Zandvoort.

“Guidando per Ferrari abbia sostegno ovunque, ma a Monza è incredibile – ha dichiarato Leclerc, intervistato dal TG1 – Come sono cambiato dalla vittoria del 2019? Tanto, sia come persone che come pilota. Sono migliorato anche con l’esperienza nella gestione gara e nella pazienza”.

Sulla lotta iridata con Max Verstappen e Lando Norris: “Finché matematicamente è possibile e ci saranno le possibilità…”.

Sul prossimo compagno di squadra: “Avere Hamilton sarà una grande opportunità di imparare da uno dei migliori di sempre, ma anche una grandissima motivazione nel fare vedere ciò di cui sono capace a parità di macchina. Prima di questo però c’è da finire la stagione con una nota positiva insieme a Carlos”.

