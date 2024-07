F1 | Red Bull, Verstappen: “Se ho esagerato? Andate a farvi fot***e!”

Budapest – Gara complicata e nervosa per Max Verstappen, che a Budapest sembra perdere la lucidità del campione, lasciandosi andare agli errori e alle lamentele. Alla partenza scatta il primo incontro ravvicinato con entrambe le McLaren, in lotta per la prima posizione: nessuno dei tre cede, Max è all’esterno e va lungo in curva 1, prendendosi la posizione su Norris. Scattano le lamentele da entrambe le parti, e prima che una penalità possa arrivare, Lambiase suggerisce a Verstappen di cedere la posizione. La gara continua e così la lotta, stavolta con un vecchio nemico, Lewis Hamilton. I due si contendono la quarta posizione, ma la Red Bull fa fatica con i freni e le strategie, e si sprecano le lamentele in radio: “Mi avete fatto subire l’undercut, una pessima strategia, sto salvando il salvabile“. Mancano pochi giri alla bandiera a scacchi quando i due si ritrovano fianco a fianco: Verstappen ha un bloccaggio in curva 1, c’è il contatto tra la posteriore sinistra di Max e l’anteriore destra di Hamilton. La RB20 si stacca dal suolo, Max va fuori pista, ma rientra mantenendo la quinta posizione. L’incidente è notato dalla direzione gara, ma certo è che la Red Bull sembra aver perso il suo dominio, mentre Max la lucidità. A sentire i team radio, pare di riascoltare quel Verstappen dei primi anni, tanto che Lambiase, il suo ingegnere, è lapidario dopo ultimo contatto con Hamilton: “Non essere infantile, Max“.

“A chi crede che io abbia mancato di rispetto alla squadra e che io abbia esagerato rispondo che possono andare tutti a farsi fottere – risponde subito il campione del mondo – è stato fastidioso subire queste decisioni, perché non dovrei poter esprimere la mia opinione? Sono fatto così e se la gente pensa che questo possa influire sulla mia guida non mi conosce. Con Lambiase abbiamo avuto degli scambi via radio che già in passato abbiamo avuto. Ero comunque solo infastidito dal fatto che oggi il team non abbia capito cosa stesse facendo di sbagliato o, comunque, non ha capito quanto fosse sbagliato. Dalla macchina si hanno sensazioni diverse”.

“Oggi non avevamo il passo per lottare con le McLaren, ma il podio era alla nostra portata. La strategia sbagliata mi ha messo in difficoltà e io ho dovuto lottare continuamente con gli altri, cercando di sorpassare, ma oggi non ha funzionato. Sicuramente sono più arrabbiato per la strategia che per la mancanza di competitività della macchina – continua Max – già sapevo che avremmo avuto problemi a battere le McLaren, ma avremmo avuto bisogno di chiudere almeno in terza posizione, ma non siamo stati in grado di farlo”.