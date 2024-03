F1 | Verstappen, fumo e fiamme dal freno posteriore destro: l’analisi del problema a Melbourne [VIDEO]

F1 GP Australia Verstappen – Durante le prime fasi della diretta del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha provato ad analizzare il problema al freno al freno posteriore destro emerso durante la seconda tornata di gara a Melbourne, precisando come l’intoppo – con ogni probabilità – sia stato provocato da un malfunzionamento del brake-by-wire.

Un episodio che ha mandato in blocco l’impianto frenante e che ha fatto spiccare verso l’alto le temperature, causando le fiamme dalla posteriore destra – con ingenti danni a tutto il sistema – e quindi il ritiro dell’olandese. Un colpo a vuoto pesante per il Campione del Mondo in carica che ha di fatto ha vanificato il vantaggio accumulato sui rivali dopo le vittorie ottenute a Sakhir e Jeddah. Prossimo appuntamento tra due settimane a Suzuka per il Gran Premio del Giappone.