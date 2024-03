F1 | GP Australia, l’analisi dei momenti “caldi” della gara [VIDEO]

F1 GP Australia – Vi riportiamo l’analisi di Matteo Bobbi sui momenti più “caldi” dell’ultimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il talent di Sky Sport, intervenuto a Paddock Live, ha individuato nella partenza e nel sorpasso a Max Verstappen i momenti decisivi per la vittoria di Carlos Sainz a Melbourne. Nel primo caso, l’iberico è riuscito a mantenere la coda dell’olandese, garantendosi una buona posizione non solo in termini di “track positions”, ma anche di strategia, mentre il secondo l’ha aiutato a creare un gap con tutti gli inseguitori.

Compreso il compagno di squadra Charles Leclerc, il quale ha concluso secondo sotto la bandiera a scacchi. Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane a Suzuka, teatro del Gran Premio del Giappone, una classica del Circus quest’anno anticipata alla primavera.