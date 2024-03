Leclerc completa la doppietta Ferrari: “Grandissima gara ma piedi per terra!”

La Ferrari torna a vincere a Melbbourne dopo due anni, e lo fa con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Il pilota monegasco, dopo un sabato deludente, ha fatto il suo e completato la doppietta tutta rossa all’Albert Park. Rispetto al compagno di squadra, il monegasco ha avuto più problemi del previsto sin dalla giornata di ieri: mancanza di feeling e sofferenza di graining specialmente nel primo stint con le dure oggi, un problema che hanno avuto praticamente tutti, ma la SF-24 meno del solito, a confermare la bontà, ancora una volta, del progetto 676.

“Il feeling non era lo stesso di venerdì, ero più a mio agio con la macchina – ammette Leclerc a Sky. Detto questo, lo stint con le dure, il primo, è stato il più difficile perché la Virtual Safety Car ha agevolato il graining e non ho mai recuperato la gomma, mentre l’ultima parte è andata bene. Nel complesso la fiducia non era abbastanza per andare a prendere Carlos, ma lui ha fatto una gran gara e come team non potevamo fare meglio. Ieri e oggi non ero in forma ma il secondo posto con giro veloce va bene, lui ha fatto un grandissimo lavoro ed è quello che dobbiamo fare fino alla fine. In tutte le gare finora abbiamo fatto il possibile, massimizzando la monoposto e bisogna continuare così”.

Leclerc analizza il momento Ferrari

“Dal momento in cui ci siamo fermati, lui è andato lungo con la prima gomma e ho capito che eravamo in strategie diverse e quindi avrei fatto fatica, ma ci ho creduto fino alla fine. Che vinca Carlos o io non cambia nulla, è una grande giornata per la squadra. Oggi siamo contenti ma bisogna tenere i piedi per terra, perché oggi eravamo molto forti ma al quinto giro non c’era più Max, è lui il target di tutti, ma bisogna essere soddisfatti del lavoro fatto. Non siamo al livello della Red Bull ancora in gara, ma siamo coloro che più si sono migliorati negli ultimi sei mesi e questo mi dà speranza per il prosieguo della stagione”.