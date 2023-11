F1 | Verstappen chiude in bellezza la stagione: gli highlights del GP di Abu Dhabi [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente dominata, Max Verstappen è riuscito a garantirsi il 19° successo della stagione, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Un podio che in generale ha rispecchiato l’andamento del finale di stagione, soprattutto per quello che concerne la sfida tra Mercedes e Ferrari, vinta nel Costruttori dalla prima per una manciata di punti.

Quarta posizione per Sergio Perez, penalizzato di cinque secondi sul tempo totale di gara per un contatto con Lando Norris, seguito proprio dall’inglese della McLaren e dall’altra MCL60 condotta da Oscar Piastri, terzo in qualifica ma mai realmente in lotta per le posizioni sul podio. Fernando Alonso e Yuki Tsunoda si sono classificati in settima e ottava posizione, mentre Lewis Hamilton e Lance Stroll si sono garantiti gli ultimi posti all’interno della top dieci.