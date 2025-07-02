F1 | Verstappen e il passaggio in Mercedes: “Sono io a decidere il mio futuro”

Max Verstappen ha risposto alle recenti dichiarazioni di Toto Wolff sull’interesse della Mercedes. Negli ultimi mesi, il quattro volte campione del mondo è stato spesso accostato a un possibile passaggio al team di Brackley, nonostante abbia un contratto con la Red Bull valido fino al 2028. Si ritiene, comunque, che questo accordo includa clausole di rendimento che potrebbero influire sul futuro del pilota con la scuderia austriaca.

Il team principal della Mercedes aveva confermato di essere stato in contatto con Max, precisando che il proprio ruolo lo porta a monitorare tutte le opportunità nel mercato piloti senza escludere alcuna possibilità. Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, le trattative tra il team anglo/tedesco e Verstappen avrebbero subito un’accelerazione, anche se al momento non ci sono decisioni ufficiali. Intervistato da Viaplay, l’olandese ha preferito non entrare nei dettagli sulle voci di mercato: “Non ho molto da aggiungere. Più ne parlo, più se ne parla sui media, e di certo non lo voglio. Decido io il mio futuro. Non è che improvvisamente penso di più a queste cose rispetto agli anni passati. Sono tranquillo, faccio semplicemente quello che mi pare”.

Dopo il ritiro in Austria, Max ha dichiarato come non creda più al titolo mondiale, essendo distante 61 punti da Piastri. Attualmente, l’olandese occupa la terza posizione in classifica, e pare che esista una clausola nel suo contratto con la Red Bull che lo liberi qualora non fosse in top tre entro la fine di luglio. Una situazione che ovviamente va monitorata, anche per quel che concerne la situazione Russell, vicino al rinnovo con Mercedes fino a qualche settimana fa, e ora, forse, più lontano dalla possibilità di continuare con le Frecce d’Argento.

