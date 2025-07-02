Formula 1 | Verstappen-Mercedes, perché a farne le spese sarebbe Russell?

Nelle ultime ore pare sia arrivata un’accelerata importante nella trattativa tra Verstappen e la Mercedes. Un corteggiamento molto lungo da parte di Toto Wolff nei confronti del quattro volte campione del mondo che sembra, adesso, vedere la luce. Diversi gli incastri che pare stiano arrivando per far sì che arrivi il fatidico sì tra le parti: innanzitutto, una Red Bull che non dà più garanzie a Max già dalla seconda parte della scorsa stagione, e il distacco in campionato da Piastri, 61 punti, è piuttosto considerevole. In più, nel 2026, la Mercedes dovrebbe disporre della miglior power unit del Circus, un dettaglio non indifferente all’inizio di una nuova era regolamentare.

Dal lato di Brackley, c’è la necessità di trovare un primo pilota: Russell sta avendo probabilmente la miglior stagione della sua carriera, e la Mercedes sarebbe anche disposta ad offrirgli circa 35 milioni l’anno per tenerlo. Questo però andrebbe a scontrarsi con il possibile arrivo di Verstappen: tra i due non scorre buon sangue, e a Brackley preferirebbero non avere due galli nello stesso pollaio. Per questo motivo, il posto di Antonelli sembra essere saldo, anche perché difficilmente Toto Wolff appiederebbe un suo pupillo così presto. Per George le alternative non mancherebbero, come appunto Red Bull o Aston Martin. Da non escludere più in là McLaren e Norris a Milton Keynes, ma qui si va un po’ troppo nel fanta mercato.

Insomma, la situazione è in continua evoluzione, e se fino a una settimana fa si pensava all’annuncio del rinnovo di Russell con Mercedes nel weekend di Silverstone, gli scenari adesso sembrano capovolti. Ma attenzione, perché nel board della Stella a tre punte non tutti sarebbero concordi con l’ingaggio del quattro volte iridato. Gli scenari sono molteplici.

1.9/5 - (11 votes)