Formula 1Mercato

Formula 1 | Verstappen-Mercedes, perché a farne le spese sarebbe Russell?

Il britannico è in trattativa per un rinnovo da oltre 30 milioni l'anno, ma a Brackley non vorrebbero due galli nello stesso pollaio

di Peppe Marino2 Luglio, 2025
Formula 1 | Verstappen-Mercedes, perché a farne le spese sarebbe Russell?

Nelle ultime ore pare sia arrivata un’accelerata importante nella trattativa tra Verstappen e la Mercedes. Un corteggiamento molto lungo da parte di Toto Wolff nei confronti del quattro volte campione del mondo che sembra, adesso, vedere la luce. Diversi gli incastri che pare stiano arrivando per far sì che arrivi il fatidico sì tra le parti: innanzitutto, una Red Bull che non dà più garanzie a Max già dalla seconda parte della scorsa stagione, e il distacco in campionato da Piastri, 61 punti, è piuttosto considerevole. In più, nel 2026, la Mercedes dovrebbe disporre della miglior power unit del Circus, un dettaglio non indifferente all’inizio di una nuova era regolamentare.

Dal lato di Brackley, c’è la necessità di trovare un primo pilota: Russell sta avendo probabilmente la miglior stagione della sua carriera, e la Mercedes sarebbe anche disposta ad offrirgli circa 35 milioni l’anno per tenerlo. Questo però andrebbe a scontrarsi con il possibile arrivo di Verstappen: tra i due non scorre buon sangue, e a Brackley preferirebbero non avere due galli nello stesso pollaio. Per questo motivo, il posto di Antonelli sembra essere saldo, anche perché difficilmente Toto Wolff appiederebbe un suo pupillo così presto. Per George le alternative non mancherebbero, come appunto Red Bull o Aston Martin. Da non escludere più in là McLaren e Norris a Milton Keynes, ma qui si va un po’ troppo nel fanta mercato.

Insomma, la situazione è in continua evoluzione, e se fino a una settimana fa si pensava all’annuncio del rinnovo di Russell con Mercedes nel weekend di Silverstone, gli scenari adesso sembrano capovolti. Ma attenzione, perché nel board della Stella a tre punte non tutti sarebbero concordi con l’ingaggio del quattro volte iridato. Gli scenari sono molteplici.

1.9/5 - (11 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Mercato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Singapore

Venerdi 3 ottobre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)11:30 -12:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)15:00 - 16:00

Sabato 4 ottobre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 5 ottobre

Gara (Sky Sport F1 HD)14:00
4.94 Km | 62 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 275https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 13https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 209https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 367https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 389https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 432https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 82https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 8https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 396