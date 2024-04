F1 | Verstappen contro la Sprint Race in Cina: “Scelta poco intelligente”

Continua la battaglia di Max Verstappen contro la Formula 1 per quanto concerne il format della Sprint Race. Il campione del mondo olandese, dopo la gara vinta a Suzuka, si è scagliato contro i vertici per aver messo la mini gara del sabato, da lui sempre odiata, nel Gran Premio della Cina, assente dal calendario per quattro stagioni consecutive a seguito della pandemia dovuta al Coronavirus. Il pilota della Red Bull non le ha mandate a dire, aggiungendo anche battute sarcastiche.

“E’ molto intelligente fare la Sprint Race in Cina – ha detto sogghignando Max ai media inglesi. Penso che non vada bene fare una cosa del genere, mettiamola così: quando non corri su un circuito da diversi anni, non sai mai cosa ti aspetta, giusto? Sarebbe meglio fare un normale weekend di gara. D’altra parte, probabilmente così facendo le cose sarebbero più interessanti, è quello che vogliono far credere. Dal punto di vista della guida e delle prestazioni di questo sport, non è la cosa più intelligente da fare. Mi è sempre piaciuto guidare a Shanghai, spero di partire al meglio delle nostre possibilità e di non aver bisogno di mettere a punto troppe cose sulla monoposto”.

Sprint Race 2024: ecco il nuovo format

La Sprint Race cambia veste. Quasi ogni anno la Formula 1 decide di modificare la struttura dei weekend nei quali è presente la mini gara del sabato, presente nel Circus dal 2021. Anche per questa stagione, le Sprint saranno sei, e si inizierà con Cina e Miami nei due prossimi appuntamenti mondiali. E’ stato cambiato, quindi, l’ordine delle sessioni rispetto allo scorso anno: venerdì avremo l’unica sessione di prove libere del fine settimana, seguita dalle qualifiche della Sprint Race. Sabato mattina mini gara, pomeriggio le qualifiche del Gran Premio, ossia della gara principale, confermata ovviamente la domenica. La particolarità è la riapertura del parco chiuso dopo la Sprint Race del sabato, così da permettere ai team di modificare l’assetto delle vetture prima delle qualifiche della gara principale. Un caos su caos, cercando di arrampicarsi sugli specchi appresso a un format che fa acqua da tutte le parti.