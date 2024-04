Formula 1 | I piloti avvertono: la Sprint Race in Cina non è una buona idea

Dopo l’avviso lanciato da Max Verstappen, anche gli altri piloti di Formula 1 si sono detti preoccupati per la Sprint Race in Cina, prossimo appuntamento del mondiale 2024. Il timore maggiore riguarda innanzitutto l’assenza dal calendario della gara di Shanghai da ben cinque stagioni per via del Covid, e nel frattempo la pista è stata riasfaltata. Si teme che possa verificarsi una situazione simile a quella vista a Istanbul nel 2020, quando la superficie liscissima ha dato grosse difficoltà ai piloti, tanto da sembrare una guida sul bagnato. La preoccupazione riguarda anche la poca possibilità di provare queste nuove vetture a effetto suolo su questo tracciato, avendo a disposizione una sola ora di prove libere, e questo comporta dei rischi, così come accaduto a Austin lo scorso anno, ossia di assettare le monoposto in maniera tale da essere troppo basse e quindi incorrere in penalità o squalifiche alla fine del weekend, così come accaduto a Leclerc e Hamilton negli Stati Uniti nel 2023.

Sprint Race in Cina, si rischia una Istanbul 2.0?

Carlos Sainz, pilota della Ferrari, concorda con Verstappen: “Temiamo possa verificarsi una Istanbul 2.0, non ha molto senso fare una Sprint su un tracciato riasfaltato e che manca da quattro o cinque anni. Ci sarà solo incertezza: forse per voi a casa sarà emozionante, ma per ingegneri e piloti è qualcosa che, secondo me, comporta dei rischi eccessivi. Penso sia meglio svolgere un fine settimana normale a Shanghai”.

“Per lo spettacolo è forse una buona cosa – sottolinea Perez. Ma spero che non ci siano problemi con la pista, come ad esempio i tombini così da annullare di fatto l’unica ora di libere a disposizione. Sarà difficile preparare il weekend, e per quanto mi riguarda, non avendo mai corso lì con la Red Bull, sarà una sfida con una sola sessione”.