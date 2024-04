F1 | Il futuro di Ricciardo in RB è sempre più in bilico

I media presenti nel paddock di Suzuka hanno parlato di un Daniel Ricciardo molto giù di morale. L’australiano, dopo un inizio di stagione complicato, è arrivato in Giappone con la speranza di potersi riscattare. Dopo aver saltato le FP1 per lasciare spazio al pilota Junior, Ayumu Iwasa, Ricciardo si è dato da fare in qualifica, mancando di un soffio il Q3. La sua gara poi, è finita al primo giro a causa di un contatto con Alex Albon che ha escluso entrambi dal Gran Premio.

Il corrispondente della Formula 1, Lawrence Barretto, ha raccontato di aver visto un Ricciardo abbattuto all’indomani della gara:

“Era molto demoralizzato, direi. Deluso, non riusciva a trovare alcun aspetto positivo, non riusciva a spiegare nulla. Non aveva davvero nulla da dire sulla questione”.

L’opzione più papabile al momento per l’eventuale sostituzione di Ricciardo, è il neozelandese Liam Lawson che l’anno scorso aveva dato delle buone prestazioni quando si è trovato a sostituire proprio l’australiano, infortunatosi durante il Gran Premio d’Olanda. Jones di Channel 4 aggiunge poi che nel caso queste difficoltà di Ricciardo dovessero continuare, verrà presto presa una decisione:

“È dura, terremo d’occhio, ma sento che qualcosa cambierà molto presto.

Intanto è quasi confermato un nuovo telaio per il pilota di Perth, nel Gran Premio della Cina che si disputerà la prossima settimana.

