F1 | Verstappen continua a non risparmiare critiche al GP di Las Vegas

Ancora una volta Max Verstappen non ha risparmiato il suo dissenso nei confronti dell’evento di Las Vegas, con la gara del Nevada ritornato nel calendario iridato di Formula 1 dopo ben 41 anni di assenza, su una pista costruita unendo le strade della lussuosa Strip. L’olandese, che oramai è diventato un autentico idolo per gli appassionati puristi del Circus, è entrato a gamba tesa sull’appuntamento americano che a suo dire dà maggiore rilevanza al contorno (inteso come show extra pista) piuttosto che al mero aspetto tecnico e sportivo.

L’olandese arriva alla gara di Las Vegas con l’ennesimo successo, il diciassettesimo su venti gare finora disputate, ottenuto nella gara di Interlagos. L’alfiere della Red Bull è stato protagonista di una stagione da assoluto dominatore che lo ha portato riscrivere la storia della Formula 1 a suon di record. Nonostante l’obiettivo del titolo già oramai raggiunto, Max non intende sentirsi appagato come dimostrano le recenti prestazioni.

“Il 99% è spettacolo e 1% evento sportivo. Mi fa sentire un pagliaccio – ha dichiarato Verstappen, citato da racinNews365, discutendo con la stampa presente a Las Vegas – Non provo molte emozioni a dire il vero, voglio solo concentrarmi sul lato prestazionale delle cose, non mi piace tutto ciò che gira attorno, so che ne fa parte, ma non rientra nel mio interesse. La pista non è molto interessante, voglio solamente fare del mio meglio. Se piaccia o meno non dipende da me, ma non ho intenzione di mentire”.

Verstappen, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Ho semplicemente espresso la mia opinione su cose positive e negative, sono fatto così. Ad alcune persone lo spettacolo piace un po’ di più, a me non piace affatto. Sono cresciuto guardando solo il lato prestazionale delle cose, ed è così che la vedo anch’io. Mi piace essere a Las Vegas, ma non tanto per le corse”.

