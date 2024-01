F1 | Red Bull, Horner: “Verstappen ragazzo onesto, dice quello che pensa”

Max Verstappen è differente sia in pista che fuori rispetto al resto della griglia. Per quel che riguarda l’aspetto puramente agonistico, come ha dato prova nell’ultima stagione, nonostante l’obiettivo raggiunto del terzo titolo l’olandese ha comunque continuato a vincere mostrando quell’attitudine al successo degna dei grandissimi. E al tempo stesso non ha risparmiato commenti diretti, senza filtri, quando qualcosa non l’ha particolarmente colpito.

Come avvenuto nel corso dell’appuntamento di Las Vegas, con la F1 che nello scorso novembre è tornato in Nevada dopo ben 40 anni di assenza, dove l’alfiere della Red Bull ha esternato tutto il suo dissenso per questa gara che dal suo punto di vista rapiva la visione più per il contorno che per l’aspetto meramente sportivo.

Sul carattere di Verstappen ne ha discusso Chris Horner, con il team principal della Red Bull che ha ammesso come l’impatto del proprio pilota sia giusto in quanto la squadra anglo-austriaca non gradisce che i propri piloti siano dei robot dando delle risposte “confezionate”.

“Crediamo che i nostri piloti abbiano libertà di scelta – ha dichiarato Horner, intervistato da Autosport – Non sono robot, hanno delle opinioni. E Max ha la voce del campione del mondo e non lo costringiamo a dare una visione da pr. È un ragazzo giovane e molto onesto e ti dirà la sua”.