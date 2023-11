Formula 1 | Ferrari, la locandina per il GP di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Ferrari – Vi riportiamo la locandina della Scuderia Ferrari per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. La grafica per il week-end di gara in Nevada è stata ideata da Giovanni Timpano.

🎶 VIVA LAS VEGAS 🎶 Want to stay up to date this weekend? Download the #SFApp and follow all our channels Cover art by Giovanni Timpano👉https://t.co/pbAImpnWKP#LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/m5hrOF4z8H — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2023

Giovanni Timpano, la Bio

Giovanni P. Timpano è un disegnatore di fumetti attivo prevalentemente nel mercato americano. Esordisce nel 2013 su “The Shadow” per la Dynamite su cui lavora — tra speciali, miniserie e serie regolare — per 5 anni, culminati con la serie evento del 2017 “The Shadow/Batman”.

Sempre per la Dynamite lavora anche su “Lone Ranger”, “Green Hornet”, “Justice Inc.” e “Vampirella”. Nel 2016, con la Image Comics e Zack Kaplan crea la serie di 16 numeri “Eclipse”. Nel 2020 inizia a collaborare con Activision sui fumetti all’interno del videogioco “Call of Duty Mobile”, realizzando sia brevi storie, che illustrazioni per eventi riguardanti “Warzone” e “Cold War”. Attualmente sta disegnando il suo primo fumetto italiano scritto dal regista Fabio Guaglione, edito dalla Panini.