F1 | Verstappen beffato da Russell a Montreal: “Va bene dopo un weekend molto difficile”

Beffa per Max Verstappen nelle qualifiche di Montreal. Il pilota della Red Bull ha ottenuto lo stesso identico tempo del pole man, George Russell, ovvero 1:12.000, ma avendolo fatto dopo, si dovrà accontentare del secondo posto in griglia di partenza. Non male comunque per il campione del mondo, considerando i tanti problemi avuti nel corso di questo weekend a partire dalle prove libere di ieri. La gara di domani potrebbe dare diverse emozioni, con un bel pacchetto di mischia là davanti, e occhio anche alle rimonte da dietro di chi ha deluso oggi, come le Ferrari e Perez.

“E’ andata così – ha detto Max. E’ stata una buona qualifica, perché tutto il weekend è stato piuttosto complicato per noi, quindi accetto volentieri il secondo posto. Alla vigilia avrei firmato per un risultato del genere, e poi siamo molto vicini e questo renderà la gara di domani molto entusiasmante. A Monaco mi sentivo bene con la macchina, era lei che non si adattava alla pista, e anche in questo fine settimana non abbiamo fatto benissimo finora, però domani dovremo considerare la gestione delle gomme e anche il meteo sarà un fattore, con la pioggia che va e viene, sarà sicuramente emozionante. Attaccare in partenza? Ci penserò, non sono molto stressato al riguardo”.