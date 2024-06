F1 | McLaren, Norris terzo in qualifica a Montreal: “Sono molto contento!”

Terza posizione per Lando Norris nelle qualifiche di Montreal. Il pilota della McLaren non ha conquistato la pole position per soli due centesimi, una vera beffa, ma può comunque essere soddisfatto della sua prestazione e anche di quella della monoposto, la quale si conferma forte anche nel tracciato canadese intitolato a Gilles Villeneuve. Con Russell e Verstappen davanti, il britannico non avrà certamente vita facile se vorrà attaccare per la vittoria, e questo fa pensare un po’ tutti come la gara di domani potrebbe essere davvero spettacolare, sotto tanti punti di vista.

“Sono contentissimo – ammette Norris. Innanzitutto congratulazioni a Mister Russell, lo sapevo che ci sarebbe riuscito perché è stato veloce per tutto il weekend, quindi complimenti a lui e alla Mercedes. Io sono soddisfatto del terzo posto, quando arrivi così vicino pensi sempre di poter fare qualcosa in più per ottenere un grande risultato, ma ho fatto un ottimo lavoro e sono contento in vista di domani. Montreal è così, parliamo di uno dei circuiti migliori del mondo, adoro venire qui ma questa qualifica ci fa sorridere: è un tracciato complicato, rischi sempre di andare al muro, ma abbiamo fatto un bel giro alla fine. Domani dovrò fare due sorpassi per vincere, facile (ride), ma a parte questo, la macchina è andata bene per tutta la stagione e nelle ultime gare stiamo andando alla grande. Ci sono due piloti veloci davanti e tanti veloci anche dietro, sarà un grande spettacolo”.