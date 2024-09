F1 | Turrini non ha dubbi: “La vittoria Ferrari a Monza è un capolavoro di squadra” [VIDEO]

F1 GP Italia Ferrari – Parole di apprezzamento da parte di Leo Turrini nei confronti della Ferrari, assoluta protagonista dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervenuto a Sky, il giornalista emiliano ha espresso la propria soddisfazione per il primato ottenuto da Charles Leclerc in Brianza, sottolineando come tutta la squadra abbia svolto un lavoro eccellente fin dalle prove libere del venerdì.

Una condizione importante, attesa dopo i numerosi alti e bassi dell’ultimo periodo, che ha garantito alla Ferrari una vittoria non solo dal sapore “dolce”, ma anche una spinta morale significativa in vista del rush finale di questo campionato, che riprenderà domenica prossima a Baku.

La gara azera e quella di Singapore, in programma la settimana successiva, potrebbero rivelarsi altre occasioni importanti nel duello “rusticano” che si preannuncia con McLaren, Red Bull e Mercedes. Ricordiamo che Leclerc è salito sul gradino più alto del podio a Monza, mentre Carlos Sainz – con la stessa strategia del compagno di squadra (singola sosta, da medie a hard) – si è dovuto accontentare del quarto posto.