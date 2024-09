F1 | McLaren e il nodo Norris dopo Monza: il punto di Carlo Vanzini [VIDEO]

F1 McLaren Norris – Intervenuto a Paddock Live, Carlo Vanzini ha cercato di analizzare la mancanza di continuità che Lando Norris sta mostrando in questa seconda parte di stagione, sottolineando come l’inglese – ad oggi – stia soffrendo in modo significativo la pressione di avere tra le mani una vettura veloce, competitiva e capace di competere con Max Verstappen per il mondiale Piloti.

Un fardello non indifferente che la McLaren, anche a causa di alcune scelte strategiche, considerate da molti “errate”, non sta riuscendo ad alleviare. Il risultato è che il britannico, spesso, si trova nella condizione di non sfruttare importanti occasioni nella lotta con il suo rivale. È un aspetto che la squadra dovrà analizzare, e che lo stesso Norris dovrà cercare di correggere in vista del rush finale del campionato che, considerato l’attuale equilibrio, potrebbe riservare non poche sorprese. Appuntamento tra sette giorni a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian.





