F1 | Ferrari, Sainz cauto sulla bontà degli sviluppi: “Vedremo nelle prossime gare”

Quella di Monza è stata una domenica magica per la Ferrari che ha trionfato nel catino di casa con Charles Leclerc. Un successo importante quello ottenuto dalla squadra di Maranello, non solo perché arrivato dinanzi al pubblico amico ma perché ha permesso al Cavallino di ritornare sul gradino più alto del podio dove mancava dallo scorso maggio. Tra gli aspetti che hanno funzionato, nel weekend brianzolo, figurano anche quegli aggiornamenti che hanno permesso alla Rossa di recuperare prestazione nei confronti della concorrenza. Un aspetto però questo a cui Carlos Sainz ha voluto porre freno in vista di eventuali facili entusiasmi.

Lo spagnolo, dal prossimo anno alla Williams e che a Monza ha disputato una gara solida mettendosi a disposizione della squadra e risultando importante nell’economia della gara e della vittoria del compagno di squadra, ha ammesso di voler attendere delle piste più rappresentative – come ad esempio quella di Austin – per dare un giudizio complessivo sugli sviluppi montati sulla SF-24.

Questo perché i prossimi due appuntamenti vedranno la Formula 1 di scena su due piste cittadine come Baku e Singapore. Proprio a Marina Bay lo scorso anno Sainz ottenne la vittoria, l’unica non firmata Red Bull nel 2023, ad oggi la sua ultima nel Circus.

“È sempre un piacere vedere vincere la Ferrari. Ma d’altra parte, questa è Monza, quindi è una pista molto speciale. Dobbiamo vedere come funzioneranno gli ultimi aggiornamenti sugli altri circuiti – ha dichiarato Sainz, citato dalla versione spagnola di Motorsport.com – Il tempo dirà se il corso della nostra stagione cambierà e se ora saremo in grado di lottare per la vittoria con regolarità o se torneremo alle posizioni in cui eravamo prima di questa gara”.

Lo spagnolo, continuando con la propria analisi, ha detto: “Non ho certezze. Vedremo tutto nelle prossime gare. Il prossimo circuito normale sarà Austin. È chiaro che anche le due gare di Baku e Singapore non sono molto rappresentative. Negli Stati Uniti vedremo come funziona davvero la nostra macchina”.