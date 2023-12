Formula 1 | FIA: rapporto lecito tra Red Bull e AlphaTauri

Quando la Formula 1 entra nella pausa invernale scattano inevitabilmente polemiche e dubbi. Vi stiamo già raccontando del caso Wolff, ma non è solo questo il nodo della questione. Sappiamo infatti come l’AlphaTauri, che dal prossimo anno dovrebbe chiamarsi Racing Bulls, avrà nella vettura del 2024 tantissime parti della vettura sorella, la Red Bull, e questo fa storcere il naso a molti. Nel corso del finale di stagione, le prestazioni di Ricciardo e Tsunoda sono migliorate di molto, ma la FIA ha fatto sapere come i controlli costanti non abbiano evidenziato alcuna collaborazione diretta tra le due squadre, nonostante la preoccupazione di qualche team evidentemente in lotta con la ex Minardi.

“Il problema non riguarda soltanto queste due squadre – ha ammesso Nikolas Tombazis, responsabile FIA sulla regolarità delle monoposto a Motorsport-Total. Ci sono anche altre coppie ad essere attenzionate, e crediamo che AlphaTauri abbia soluzioni aerodinamiche completamente diverse rispetto agli altri team, non ci sono prove di collaborazione diretta con la Red Bull. Stanno lavorando e hanno fatto un passo avanti importante nell’ultima parte della stagione, ma non credo sia dovuto ad alcun aiuto da parte della squadra sorella. Uno degli aspetti più difficili del monitoraggio è la cooperazione e la garanzia che questo non accada, quindi dobbiamo controllare e assicurarci che tutte queste squadre lavorino separatamente, e a breve pubblicheremo ulteriori linee guida per dare loro maggiori informazioni su come possono convincerci che non stia accadendo nulla di illecito. Non sottovalutiamo questa sfida, è una delle difficoltà che stiamo affrontando”.