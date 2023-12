F1 | Pagelle 2023: Ferrari la grande delusione, Mclaren stupisce tutti

Un’altra stagione del Mondiale di Formula 1 è giunta al termine. In molti penseranno che non è stata emozionante dal momento che è stata dominata esclusivamente da Max Verstappen e dalla Red Bull, Ferrari ha deluso ancora ma va anche detto che ci sono stati team che hanno fatto la differenza, uno fra tutti McLaren che da metà stagione in poi si è riscattata. Queste sono le nostre valutazioni e saremmo curiosi anche di sentire il vostro parere sotto questo articolo oppure sulla nostra pagina Facebook.

Max Verstappen e Red Bull: 10 e lode

“Eh ma con quella macchina lì, sono bravi tutti”, già… ma allora come spieghiamo quel vantaggio di 290 punti su Sergio Perez, suo compagno di squadra? Mettici pure un’astronave, una RB19 studiata da quel genio che porta il nome di Adrian Newey ma se al volante non ci metti un fenomeno, difficilmente ottieni 19 vittorie su 22 gare disputate. La colpa non è di Max Verstappen che probabilmente si annoierà anche a metà gara, ma dei team che è palese, non sono all’altezza e se pensiamo che fino al 2026 le regole e le monoposto non cambiano, la previsione per i prossimi due anni è già servita.

McLaren: 8.5

Andrea Stella ha mantenuto la parola data: dopo l’estate avremmo visto una McLaren completamente diversa, competitiva e in grado di lottare per le migliori posizioni in classifica. Poche parole e tanti fatti, con la scuderia di Woking che ha concluso in quarta posizione nel Mondiale costruttori, ottenendo ottimi piazzamenti con Lando Norris e con un sorprendente Oscar Piastri al suo primo anno in Formula 1, vincitore della gara Sprint in Qatar.

Mercedes: 6

Sufficienza striminzita alla scuderia di Brackley che non ha ottenuto nessuna vittoria in questa stagione ma complici gli errori di Ferrari, il calo di Aston Martin e una McLaren arrivata troppo tardi, si è comunque aggiudicata il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Una magra consolazione. Lewis Hamilton ha tenuto alto l’onore delle Frecce d’Argento con sei podi, battendo il compagno di squadra George Russell ma vedere un sette volte Campione del mondo festeggiare per un secondo posto, fa molto riflettere.

Ferrari: 5

No, non basta la vittoria di Carlos Sainz a Singapore per mettere la scuderia di Maranello tra i promossi. Via Mattia Binotto, è arrivato a gennaio Frederic Vasseur al timone di una nave non sua, si è trovato con una macchina già progettata e ha cercato di rimediare come meglio poteva, sostituendo personale e pensando già al 2024 quando pare ci sia una vera e propria rivoluzione ma basterà per il riscatto? Inutile pronosticare una Ferrari vittoriosa nella prossima stagione, va bene sostenere la squadra italiana ma solo i test in Bahrain, in programma il prossimo anno saranno indicativi. Ai piloti diamo un 7 di consolazione, hanno dimostrato che quando la macchina è “perfetta”, sono in grado di portare a casa degni piazzamenti e di gestire la pressione. Per Leclerc si parla di un contratto fino al 2029 mentre per Sainz quasi si fa fatica a confermarlo per un’altra stagione. E alla lunga, a forza di tirare la corda prima o poi si spezza.

Aston Martin 5, Fernando Alonso 8

Qui occorre fare una distinzione. La scuderia di Silverstone ha iniziato il 2023 in discesa, confermandosi con Fernando Alonso, protagonista indiscusso di questa stagione anche quando la macchina era un cancello, come la seconda forza in campionato. Poi, ad un certo punto della stagione un crollo inspiegabile, come inspiegabile è la presenza di un Lance Stroll ormai pieno che addirittura vorrebbe dedicarsi al tennis. Immaginate il pranzo di Natale della famiglia Stroll…

Williams 6

L’arrivo di James Vowles dalla Mercedes ha dato i suoi frutti ma poche buone prestazioni non bastano per parlare di rinascita.

AlphaTauri: 5

Licenziato Nyck de Vries, si pensava che con l’arrivo di Daniel Ricciardo le cose per la scuderia di Faenza potessero volgere in positivo. Invece, l’australiano ha saltato diverse gare per infortunio (sostituito va detto da un bravissimo Liam Lawson che meritava il posto ufficiale) e solo grazie a Yuki Tsunoda, il team non chiude i titoli di coda.

Alpine: 5

Deludente la stagione della scuderia francese, della quale ci ricordiamo solo per il licenziamento del team principal, Otmar Szafnauer.

Alfa Romeo: 3

Di certo Alfa Romeo non avrebbe voluto chiudere così l’ultimo anno in Formula 1. Bocciati.

Haas: 3

E menomale che la colpa era di Mick Schumacher…

