F1 | Caso Wolff, Christian Horner si dice estraneo all’indagine FIA

Altissima tensione in Formula 1 in merito all’indagine fatta partire improvvisamente dalla FIA nei riguardi dei coniugi Wolff. La Federazione sta infatti investigando sul possibile conflitto di interesse riguardante i ruoli in Formula 1 di Toto, team principal della Mercedes, e Susie, amministratore delegato della Formula One Academy. Stando a quanto riportato da BusinessF1 Magazine, alcuni team si sarebbero lamentati con la Federazione per alcune uscite del manager austriaco in uno degli ultimi briefing della stagione, ma le squadre stesse hanno seccamente smentito con un comunicato congiunto nella serata di ieri. Inoltre Christian Horner, boss del team Red Bull, ha voluto ribadire la sua estraneità in prima persona.

“C’è una grande rivalità in pista ma non abbiamo reclamato nulla – ha detto seccamente Horner a Sky Sports. La Red Bull non ha presentato alcun reclamo ufficiale alla FIA né per Susie né per Toto, men che meno per la Mercedes. Siamo il team più coinvolto sin dai primi momenti con la F1 Academy, e le due squadre di nostra proprietà parteciperanno con tre vetture l’anno prossimo, quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con Susie, ha fatto benissimo fino a questo momento. Siamo rimasti sorpresi dalla dichiarazione dell’altra sera, ma certamente non è stata fatta partire dalla Red Bull, ma non posso chiaramente parlare per gli altri team”.

“E’ una questione che riguarda esclusivamente la Federazione, ha preso una decisione ma non ha a che fare con noi. La Mercedes è ancora una squadra molto forte, c’è rispetto perché il loro dominio è stato fenomenale, nel 2023 noi siamo stati fantastici e loro sono in difficoltà, ma ci deve essere sempre rispetto, perché le gare devono limitarsi ai fatti in pista”.