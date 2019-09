F1 | Toro Rosso, Kvyat: “Gara fantastica!”

Grandissima gara per la Toro Rosso, che a Spa ha classificato Kvyat al settimo posto e Gasly al nono. Il russo, partito dal fondo della griglia ha compiuto una super rimonta, mentre il francese, al rientro nella Scuderia italiana dopo l’esperienza in Red Bull una buonissima prestazione, giusto per far capire al mondo intero di essere ancora un pilota di valore.

“Abbiamo fatto una gara fantastica – ha ammesso Kvyat. Arrivare settimi partendo dall’ultima posizione è un grande risultato. Sapevamo che con le condizioni più fresche sarebbe stato molto meglio per noi: la macchina ha funzionato bene di domenica quest’anno, ed è in gara che conta essere più veloci. Ci sono stati tanti sorpassi, abbiamo gestito bene le gomme e una grande strategia ci ha permesso di ottenere tutto ciò. Sono contento, è stato divertente”.

“Questa è stata la gara più emozionante della mia carriera – ha detto Gasly. E’ stato importante offrire la miglior prestazione possibile per Anthoine. Sono felice di aver ottenuto due punti nella mia prima gara con la Toro Rosso: sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma la nostra strategia è stata aggressiva e abbiamo lottato parecchio nella seconda parte della corsa! Ho fatto del mio meglio e sono felice di aver conquistato questi punti, sia per il team che per Anthoine. Ho scoperto tante cose sulla macchina, è diversa dalla Red Bul, miglioravo giro dopo giro, e sono sicuro che scoprirò altro nelle prossime gare”.