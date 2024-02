F1 Test | Aston Martin, Alonso cauto: “I test sono sempre una incognita”

Test F1 – Trecentosettantanove giri: sui dati raccolti in queste tre giornate l’Aston Martin dovrà lavorare per essere pronta al primo appuntamento della stagione. Nel 2023, proprio sul tracciato di Sakhir, Fernando Alonso cominciava la sua avventura in verde con un podio, mentre Lance Stroll era sesto dopo aver saltato i test a causa di un incidente in bici. Nel giro di anno tante cose possono cambiare, e la AMR24 sembra aver raccolto consensi positivi all’interno del team, ma solo la pista potrà dire quanto la vettura sia cresciuta davvero. Lo spagnolo sembra voler essere cauto nel fare supposizioni.

Alonso: “Sarebbe bello sapere dove sono gli altri”

“Abbiamo cercato di imparare il più possibile da questi test, e per questo ci siamo concentrati su noi stessi. Sarebbe bello fare predizioni e sapere esattamente dove sono gli altri, ma sappiamo che i test sono sempre una incognita. L’AMR24 rappresenta un passo avanti rispetto alla vettura dell’anno scorso, ma dobbiamo capire quanto sia grande questo passo rispetto a tutti gli altri. Ne sapremo di più la prossima settimana dopo le qualifiche. E’ stato bello girare durante questi tre giorni, mi sento in forma e pronto per l’inizio della stagione”.

Sembra voler essere cauto anche Lance Stroll: la vettura ha risposto bene alle simulazioni nel corso di queste tre giornate, ma è ancora presto per sapere quanto sarà competitiva e se sarà possibile competere agli stessi livelli del 2023.

Stroll: “E’ presto per fare proclami”

“E’ grandioso essere qui in Bahrain per i test, ancora di più dopo aver saltato i test pre-stagionali dell’anno scorso. Il tempo speso in macchina è fondamentale per tutti: abbiamo raccolto dati ed informazioni sulla AMR24 durante ogni singola tornata. Faremo buon uso di queste informazioni per affinare parti e set-up, la vettura migliora giorno dopo giorno e non abbiamo avuto problemi di affidabilità. E’ ancora troppo presto per fare proclami, ma non vedo l’ora di disputare la prima gara dell’anno la prossima settimana”.