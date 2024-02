F1 | Red Bull, Newey spiega il motivo degli evidenti cambiamenti sulla RB20

La nuova Red Bull RB20 non è semplicemente un’evoluzione della precedente monoposto, ma palesa segni di rivoluzione per quel che riguarda alcuni concetti tecnici che nel recente passato erano stati scartati dalla concorrenza. Adrian Newey, discutendo della scelta da parte della squadra anglo-austriaca di non limitarsi al mero “compitino”, ha ammesso come tale soluzione sia stata per certi versi obbligata sapendo che la maggior parte del team in griglia avrebbe preso come metro di paragone progettuale la RB19.

La Red Bull, con il proprio alfiere Max Verstappen, è la chiara favorita per la vittoria finale anche nel 2024. Nella scorsa stagione la scuderia di Milton Keynes ha letteralmente triturato la concorrenza, conquistando la bellezza di ventuno vittorie nei ventidue appuntamenti in programma. L’unica battuta a vuoto è stata rappresentata dalla trasferta di Singapore, dove a imporsi è stata la Ferrari con lo spagnolo Carlos Sainz.

“Sapevamo che gli altri ci avrebbero copiato – ha dichiarato Newey intervistato dalla testata tedesca Auto Motor und Sport – Se avessimo semplicemente sviluppato ulteriormente l’auto dell’anno scorso, non sarebbe stato sufficiente”.