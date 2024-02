F1 Test | McLaren, ancora problemi per Norris: “Saremo pronti”

Test F1 – Poco più di cento giri completati per la McLaren nell’ultima giornata di test invernali in Bahrain. E’ di nuovo Lando Norris a dover tornare ai box in anticipo per un problema non precisato dalla squadra – nella giornata di giovedì era stato un mal funzionamento nel sistema di rifornimento a tenerlo bloccato ai box più del previsto. Nel complesso, però, questi del 2024 possono confermarsi i test “affidabili” per il team di Woking, che in passato ha dovuto scontrarsi con molti più intoppi durante le poche ore in pista prima dell’inizio del campionato.

Norris: “Sono sicuro che saremo pronti”

“E’ fatta. Sono felice di quanto fatto durante questi tre giorni di test, ora siamo pronti per cominciare. C’è stato qualche intoppo qua e la, ma sono cose che succedono durante i test pre-stagionali. L’importante è che abbiamo una buona comprensione della vettura ora, con tanti dati da analizzare e sono sicuro che saremo pronti per il prossimo weekend. Tutto sommato, i segnali sono positivi e sappiamo cosa fare. Ora pensiamo a correre!”.

Piastri: “Sono eccitato per l’inizio del campionato”

Ha avuto la meglio, invece, Oscar Piastri: complice anche la sessione pomeridiana allungata, l’australiano riesce a completare novantuno giri prima di riportare definitivamente la MCL38 ai box. Giovedì prossimo già le prove libere: sarà allora che si avrà la reale misura dei progressi effettuati durante l’inverno.

“E i test sono finiti. Abbiamo terminato con una sessione divertente, tranquilla e sono riuscito a completare diversi giri. Siamo in buona forma, più o meno dove ci aspettavamo di essere, ma c’è ancora del lavoro da fare. E’ stato un bene poter anche utilizzare il simulatore, cosa che di rado riusciamo a fare durante i test, è stata una bella opportunità. Vedremo la reale classifica solo la prossima settimana, ma sono eccitato e pronto per la prima gara”.